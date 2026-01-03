Success Story: कचरा गाड़ी चालक की बेटियों ने रचा इतिहास, ईशा और आंचल अब संभालेंगी खाकी की जिम्मेदारी

चित्तौड़गढ़। कहते हैं प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, इसे सच कर दिखाया है गंगरार कस्बे की बाल्मीकि बस्ती निवासी दीपक की दो बेटियों ने। दीपक, जो नगर पंचायत में कचरा गाड़ी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उनकी दोनों बेटियां ईशा व आंचल का एक साथ राजस्थान पुलिस में चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।