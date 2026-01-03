3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

Success Story: कचरा गाड़ी चालक की बेटियों ने रचा इतिहास, ईशा और आंचल अब संभालेंगी खाकी की जिम्मेदारी

Success Story: चित्तौड़गढ़। कहते हैं प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, इसे सच कर दिखाया है गंगरार कस्बे की बाल्मीकि बस्ती निवासी दीपक की दो बेटियों ने।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Anand Prakash Yadav

Jan 03, 2026

पुलिस कांस्टेबल पद पर च​यनित ईशा और आंचल परिजनों के साथ, पत्रिका फोटो

पुलिस कांस्टेबल पद पर च​यनित ईशा और आंचल परिजनों के साथ, पत्रिका फोटो

चित्तौड़गढ़। कहते हैं प्रतिभा कभी संसाधनों की मोहताज नहीं होती, इसे सच कर दिखाया है गंगरार कस्बे की बाल्मीकि बस्ती निवासी दीपक की दो बेटियों ने। दीपक, जो नगर पंचायत में कचरा गाड़ी चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, उनकी दोनों बेटियां ईशा व आंचल का एक साथ राजस्थान पुलिस में चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

गांव में बेटियों का भव्य स्वागत

शुक्रवार को जब दोनों बेटियां गांव पहुंचीं, तो ग्रामीणों ने पलक-पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। बेटियों की सफलता पर पिता दीपक भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों से बताया कि मैं अनपढ़ हूं और कचरा गाड़ी चलाकर गुजारा करता हूं। मुझे शिक्षा के महत्व का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरी बेटियों में जज्बा था।

ईशा और आंचल पांचवीं कक्षा से ही उपखंड मुख्यालय पर संचालित निशुल्क शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही थीं। अगर यह संस्थान नहीं होता, तो मेरे जैसा गरीब पिता अपनी बेटियों को इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचा पाता। यह संस्थान हम जैसों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

बेटियों की सफलता पूरे समाज के लिए प्रेरणा

दोनों बेटियों की इस उपलब्धि पर समाजसेवी मनोज मीना, राहुल, पवन, पुष्पेंद्र और राजू खटीक सहित प्रबुद्धजनों ने साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर उनका अभिनंदन किया। वक्ताओं ने कहा कि ईशा और आंचल की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है।

संस्थान बना सफलता का केंद्र

गौरतलब है कि इस वर्ष उपखंड मुख्यालय के इस निशुल्क शिक्षण अभियान ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस संस्थान से इस बार कुल सात विद्यार्थियों का चयन हुआ है, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Three-digit fraud: मैं खुद 500 करोड़ के फर्जीवाड़े में शामिल…आरोपियों पर कैसे दर्ज कराऊं केस, हर तीसरा अफसर- कार्मिक आरोपी
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Success Story: कचरा गाड़ी चालक की बेटियों ने रचा इतिहास, ईशा और आंचल अब संभालेंगी खाकी की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: स्कूलों में मिड डे मील में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस; मिलावट पर FIR, ब्लैकलिस्टिंग तय

मिड डे मील स्कीम में एक्सपायरी दूध पर जीरो टॉलरेंस, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: नववर्ष पर श्री सांवलिया सेठ के दरबार में उमड़ा आस्था का सैलाब, 8 लाख श्रद्धालुओं ने टेका मत्था

Shrisanwalia Seth, Shrisanwalia Seth Temple, Devotees in Shrisanwalia Seth Temple, Chittorgarh News, Rajasthan News, श्रीसांवलिया सेठ, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर, श्रीसांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालु, चित्तौड़गढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
चित्तौड़गढ़

Success Story : चित्तौड़गढ़ के महिपाल ने कर दिया कमाल, 29 साल की उम्र में हासिल की 5वीं सरकारी नौकरी

Chittorgarh, Chittorgarh News, Success Story, Government Jobs, Government Jobs News, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ न्यूज, सक्सेज स्टोरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी न्यूज
चित्तौड़गढ़

राजस्थान का एक गांव ऐसा जहां घरों की दीवारों-छतों से झांकते हैं पेड़, आस्था ने बचाई हरियाली

मांदलदा गांव में पेड़ों का संरक्षण, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: त्याग, तपस्या और शौर्य का प्रतीक चित्तौड़ दुर्ग सैलानियों से गुलजार, रोज पहुंच रहे 10 हजार पर्यटक

चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर्यटकों से गुलजार, पत्रिका फोटो
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.