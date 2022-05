Curfew - बड़ी खबर : उपद्रव के बाद जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, देखें सूची

जालोरी गेट सर्किल (Jalori gate circle) पर दो गुटों में बवाल (ruckus between two groups) को लेकर चल रहे तनाव के बीच मंगलवार सुबह फिर से कुछ युवकों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े (tear gas shells) और बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा। (chased away using force)

सुबह बड़ी संख्या में युवक जालोरी गेट सर्किल की तरफ पहुंचे और सर्किल पर लगा झंडा हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ झंडा हटाने पर अड़ गई। इतने में कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति नियंत्रित की। सर्किल के आस पास व बड़ी ईदगाह के चारों तरफ पुलिस व आरएसी का भारी जाब्ता तैनात है।

एक दर्जन वाहनों में तोड-फोड़

उपद्रव में शामिल कुछ युवकों ने जालोरी गेट से शनिश्चरजी का स्थान रोड पर सड़क किनारे खड़े दो दर्जन से अधिक वाहनों को भी नहीं छोड़ा। उनमें पथराव कर तोड़फोड़ की गई। दो एटीएम में भी पथराव कर कांच फोड़ डाले। पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा।

जालोरी गेट सर्किल पर दो गुटों में बवाल को लेकर चल रहे तनाव के बीच मंगलवार सुबह नमाज के बाद फिर से कुछ युवकों ने पथराव कर दिया. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ा.

नमाज के बाद बड़ी संख्या में युवक जालोरी गेट सर्किल की तरफ पहुंचे और सर्किल पर लगा झंडा हटाने का प्रयास किया. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ झंडा हटाने पर अड़ गई. इतने में कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया, पुलिस ने आंसू गैस के कुछ गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग कर स्थिति नियंत्रित की.

सर्किल के आस पास व बड़ी ईदगाह के चारों तरफ पुलिस व आरएसी का भारी जाब्ता तैनात