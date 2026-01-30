दारूल उलूम इस्हाकिया का वार्षिकोत्सव आज

जोधपुर. आध्यात्मिक इस्लामी शिक्षण संस्थान दारूल उलूम इस्हाकिया की ओर से 31 जनवरी को वार्षिकोत्सव समारोह एवं इस्लामी डिग्री वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुफ़्ती-ए-आज़म राजस्थान मुफ्ती शेर मोहम्मद रज़वी की सरपरस्ती में यह समारोह सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगा। समारोह में हदीस-ए-बुख़ारी शरीफ का वाचन, इस्लामी शिक्षाओं पर तकरीरें होंगी । संस्थान के प्रवक्ता शौकत अली लोहिया ने बताया कि समारोह में कुल 18 छात्राओं को इस्लामी डिग्रियों से नवाज़ा जाएगा। इनमें 6 आलिमा, 2 हाफ़िज़ा और 10 मुबल्लिगा शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान देश में आपसी भाईचारा, एकता, खुशहाली, देश-प्रेम, अमन और शांति के लिए विशेष दुआएं की जाएंगी।