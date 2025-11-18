पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, 26-27 दिसंबर को फलोदी में होगा कुरजां महोत्सव, तैयारियां शुरू

बैठक में निर्णय लिया गया कि दो दिवसीय महोत्सव की प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। महोत्सव में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षक गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तावित की गई है, जिसमें शामिल हैं: विलेज भ्रमण व ग्रामीण संस्कृति का अनुभव, योगा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, बर्ड वॉचिंग (सूर्योदय के समय कुरजां पक्षियों को निहारने का अवसर), हवेली भ्रमण और ऐतिहासिक धरोहरों का परिचय, कैमल कार्ट सफारी, तालाब भ्रमण और खीचन के प्रसिद्ध तालाबों पर विशेष सत्र।