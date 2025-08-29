महिला व्याख्याता का पति गिरफ्तार, पुलिस को यह है अंदेशा…

सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) नगेन्द्र कुमार ने बताया कि प्रकरण में सरनाडा की ढाणियां निवासी दिलीप (30) पुत्र करनाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश करने पर दो दिन के रिमाण्ड पर भेजने के आदेश दिए गए। उसकी शादी 12 वर्ष पहले कांकेलाव में सिंवरों की ढाणी निवासी संजू पुत्री ओमाराम बिश्नोई से हुई थी। मृतका प्रथम ग्रेड व्याख्याता थी। वह फिटकासनी रसीदा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित थी। पीहर पक्ष का आरोप है कि दहेज के लिए तंग और प्रताडि़त करने से संजू ने पुत्री के साथ आत्मदाह किया था। पुलिस का दावा है कि मृतका को प्रताडित तो किया जा रहा था, लेकिन उसका कारण दहेज की मांग न होकर कुछ और भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए पति को रिमाण्ड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। ससुर करनाराम, सास, कांस्टेबल ननद लीला व सिंवरों की ढाणी निवासी गणपतसिंह की भूमिका की जांच की जा रही है।