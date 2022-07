Gang Rape Video Viral : अश्लील वीडियो बना महिला से सामूहिक बलात्कार

- ब्लैकमेलिंग के फोन न उठाने पर वीडियो वायरल किया

जोधपुर Published: July 24, 2022 11:32:31 pm

देचू / बालेसर।

जिले में बन्दूक की नोंक पर एक महिला का अश्लील वीडियो (threat a lady with pistol and made a porn video) बनाने के बाद आधा दर्जन लोगों ने सामूहिक बलात्कार (Gang rape with a lady and viral the video) किया। फिर ब्लैकमेलिंग के लिए फोन न उठाने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल भी कर दिया।

पुलिस के अनुसार एक महिला की शिकायत पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग (Blackmailing), अपहरण (Kidnapping of a lady) कर सामूहिक बलात्कार (Gang rape) और बंदूक की नोंक पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गत माह एक व्यक्ति ने महिला को कॉल कर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर दस लाख रुपए मांगे थे, लेकिन महिला ने देने से मना कर दिया था। शाम को बोलेरो कैम्पर में आधा दर्जन लोग वहां आए और महिला से एक लाख रुपए मांगे, लेकिन महिला ने देने से इनकार कर दिया था। तब आरोपियों ने महिला का अपहरण कर लिया और एक गांव में सुनसान जगह ले गए थे, जहां एक और युवक भी आ गया था। एक व्यक्ति कैम्पर में बैठा रहा था। अन्य ने उसके साथ छेड़छाड़ की। बंदूक से डरा-धमकाकर उसका अश्लील वीडियो बनाया गया। फिर छह जनों ने महिला से सामूहिक बलात्कार किया था। साथ ही उसे किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां दी थी। आरोपियों ने महिला को कॉल किए थे, लेकिन पीडि़ता ने बात नहीं की। गुस्साए आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

