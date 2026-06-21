सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनिता बिश्नोई को अस्पताल से छुट्टी, फॉलोअर्स बोले- लाखों लोगों की दुआ आई काम

जोधपुर। सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर अनिता बिश्नोई को जोधपुर शहर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बता दें कि जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र के शिकारगढ़ में रहने वाली ​अनिता बिश्नोई ने 3 जून को सुबह करीब 11 बजे अपने घर पर विषाक्त खा लिया था। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर 17 दिन तक वे अस्पताल में भर्ती रही। लेकिन, उनके चाहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि हालत में सुधार होने के बाद अब अनिता बिश्नोई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अनिता के फेसबुक पर 13 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.45 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।