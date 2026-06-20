जोधपुर में चिकित्सा मंत्री बोले : सरकारी अस्पतालों में आते हैं सबसे ज्यादा क्रिटिकल केस, हर मरीज को बचाना संभव नहीं

समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने संयुक्त रूप से दोनों सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने पीजी हॉस्टल और एमआरआई सेंटर का निरीक्षण कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पीजी हॉस्टल शुरू होने से स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी, जबकि एमआरआई सेंटर के संचालन से मरीजों को उन्नत जांच सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेंगी। इससे रोगों के सटीक निदान और उपचार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, शिशु शल्य चिकित्सा तथा एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर और चिकित्सा कार्मिक मौजूद रहे।