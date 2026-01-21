भारत-ईयू ट्रेड डील बनेगी संजीवनी, मुक्त व्यापार समझौता होगा ट्रम्प टैरिफ से जूझते निर्यात की उम्मीद

भारत और यूरोपीयन यूनियन (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट एवं लकड़ी के फर्नीचर निर्यात को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। वर्तमान में जोधपुर से निर्यात होने वाले हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर पर ईयू में लगभग 3 से 7 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अलग-अलग यूरोपीय देशों में वैट भी लागू होता है। नए समझौते से यह सभी शुल्क लगभग खत्म हो सकते हैं। व्यापार समझौते के लागू होने के बाद ईयू बाजार में फर्नीचर उत्पादों पर शुल्क शून्य होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय विशेषकर जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का निर्यात कई गुना बढ़ सकता है। वर्तमान में जोधपुर से यूरोप को प्रतिवर्ष लगभग 2,000 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट निर्यात किया जा रहा है।