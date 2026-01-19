19 जनवरी 2026,

सोमवार

Train News: राजस्थान में 1-2 नहीं पूरे 110 दिन तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी यह ट्रेन, जानिए इसका कारण

Jodhpur-Bilara Passenger Train: जोधपुर से पीपाड़ रोड स्टेशनों के बीच ही चलेगी ट्रेन, जोधपुर से 22 जनवरी और बिलाड़ा से 23 जनवरी से संचालन प्रभावित।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। रेल पटरियों के रखरखाव, मरम्मत तथा विभिन्न तकनीकी कार्यों के कारण जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर आगामी 110 दिनों तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी। पीपाड़ रोड-बिलाड़ा रेलखंड पर ट्रैक लिफ्टिंग, नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

लिया जाएगा ट्रैफिक ब्लॉक

जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार इस रेलखंड पर 22 जनवरी से 11 मई तक 110 दिनों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप गाड़ी संख्या 54825 जोधपुर-बिलाड़ा पैसेंजर 22 जनवरी से 11 मई तक पीपाड़ रोड-बिलाड़ा स्टेशन के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 54826 बिलाड़ा-जोधपुर पैसेंजर 23 जनवरी से 12 मई तक बिलाड़ा-पीपाड़ रोड स्टेशन के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इस अवधि में दोनों ट्रेनों का संचालन केवल जोधपुर से पीपाड़ रोड स्टेशन के बीच ही किया जाएगा।

भगत की कोठी-रामदेवरा स्पेशल ट्रेन मंगलवार से

रेलवे जोधपुर-रामदेवरा-भगत की कोठी स्टेशनों के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन प्रारंभ करेगा। ट्रेन मंगलवार से कुल 9 ट्रिप के लिए संचालित होगी। गाड़ी संख्या 04867 भगत की कोठी-रामदेवरा स्पेशल 20 से 28 जनवरी तक (9 ट्रिप) संचालित होगी।

यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 9.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल 20 से 28 जनवरी तक (9 ट्रिप) रामदेवरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी और रामदेवरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

