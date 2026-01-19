Train News: राजस्थान में 1-2 नहीं पूरे 110 दिन तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी यह ट्रेन, जानिए इसका कारण

यह ट्रेन जोधपुर से सुबह 9.30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04868 रामदेवरा-भगत की कोठी स्पेशल 20 से 28 जनवरी तक (9 ट्रिप) रामदेवरा से दोपहर 2 बजे प्रस्थान कर शाम 5.30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। स्पेशल ट्रेन मार्ग में राईका बाग, मंडोर, मारवाड़ मथानियां, तिंवरी, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलोदी और रामदेवरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी।