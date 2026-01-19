Banswara Road Accident: पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे में दीपसन पुत्र पेमचंद मीणा निवासी पाटीया और दिलीप पुत्र हरतीग गरासिया निवासी अडुवा की मौत हो गई। वहीं राकेश पुत्र कलिया निवासी पाटीया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बताया गया कि तीनों युवक रतनपुरा मन्नत छुड़वाने जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।