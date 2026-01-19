19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Road Accident: पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

बांसवाड़ा में भोयन घाटी के पास पिकअप और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Rakesh Mishra

Jan 19, 2026

Pickup and motorcycle accident, pickup and motorcycle in Banswara, pickup and motorcycle in Rajasthan, two youths died, two youths died in Banswara, Banswara news, Rajasthan news, पिकअप और मोटरसाइकिल एक्सीडेंट, पिकअप और मोटरसाइकिल इन बांसवाड़ा, पिकअप और मोटरसाइकिल इन राजस्थान, दो युवकों की मौत, बांसवाड़ा में दो युवकों की मौत, बांसवाड़ा न्यूज, राजस्थान न्यूज

हादसे में घायल युवक। फोटो- पत्रिका

बांसवाड़ा। कलिंजरा थाना क्षेत्र में भोयन घाटी के पास सोमवार को पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हादसे में दीपसन पुत्र पेमचंद मीणा निवासी पाटीया और दिलीप पुत्र हरतीग गरासिया निवासी अडुवा की मौत हो गई। वहीं राकेश पुत्र कलिया निवासी पाटीया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बताया गया कि तीनों युवक रतनपुरा मन्नत छुड़वाने जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

पहले भी हुआ हादसा

गौरतलब है कि बीते महीने मिनी ट्रक और टैम्पो की भिड़ंत में मासूम सहित एक ही परिवार की दो बहुओं की मौत हो गई थी। मईड़ा परिवार के लोग जेतोर गांव में नोतरे कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनका टैम्पो सुरपुर स्कूल के पास मिनी ट्रक से आमने-सामने टकरा गया था।

यह वीडियो भी देखें

दीपिका पत्नी विकास, उनका तीन साल का बेटा हितेश, जेठानी सविता पत्नी बहादुर मईड़ा और काली पत्नी अर्जुन मईड़ा सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपिका और सविता ने उदयपुर एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

घने कोहरा के कारण बहरोड़ में एनएच-48 पर ट्रेलर पलटा, 3 किमी लंबा जाम
अलवर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 04:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Road Accident: पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 5 लाख स्टूडेंट्स स्कूलों में पढ़ रहे या ड्रॉपआउट? सरकार को नहीं पता, कक्षा 1 से 11 तक नामांकन में गिरावट दर्ज

Rajasthan Faces Student Data Crisis
बांसवाड़ा

Banswara Crime : अंधेरे में फेंका था भ्रूण, राज खुला तो कहानी सुनकर सब चौंक गए, आरोपी युवती गिरफ्तार

Banswara Crime fetus was thrown away in dark When secret revealed everyone shocked hear the story accused young woman arrested
बांसवाड़ा

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मालवीया ने थामा था BJP का दामन, जानें कांग्रेस को कितने मतों का हुआ था नुकसान?

Mahendrajeet Singh Malviya
बांसवाड़ा

Banswara: शादी के बाद EX करने लगा डिमांड, अश्लील फोटो-वीडियो से करता था ब्लैकमेल, मना किया तो रिश्तेदारों को भेजी

obscene
बांसवाड़ा

Rajasthan Politics : महेंद्रजीत सिंह मालवीया का बड़ा बयान, चुनाव मैं नहीं..भाजपा पार्टी हारी थी, जानें और क्या कहा?

Rajasthan Politics Mahendrajeet Singh Malviya big statement I did not lose Banswara election BJP party lost know what said
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.