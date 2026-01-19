Banswara Road Accident: पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत

हादसे में घायल युवक। फोटो- पत्रिका
बांसवाड़ा। कलिंजरा थाना क्षेत्र में भोयन घाटी के पास सोमवार को पिकअप और मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे में दीपसन पुत्र पेमचंद मीणा निवासी पाटीया और दिलीप पुत्र हरतीग गरासिया निवासी अडुवा की मौत हो गई। वहीं राकेश पुत्र कलिया निवासी पाटीया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। बताया गया कि तीनों युवक रतनपुरा मन्नत छुड़वाने जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना पर कलिंजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।
गौरतलब है कि बीते महीने मिनी ट्रक और टैम्पो की भिड़ंत में मासूम सहित एक ही परिवार की दो बहुओं की मौत हो गई थी। मईड़ा परिवार के लोग जेतोर गांव में नोतरे कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनका टैम्पो सुरपुर स्कूल के पास मिनी ट्रक से आमने-सामने टकरा गया था।
दीपिका पत्नी विकास, उनका तीन साल का बेटा हितेश, जेठानी सविता पत्नी बहादुर मईड़ा और काली पत्नी अर्जुन मईड़ा सहित सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपिका और सविता ने उदयपुर एमबी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।
