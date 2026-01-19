घने कोहरा के कारण बहरोड़ में एनएच-48 पर ट्रेलर पलटा, 3 किमी लंबा जाम

हादसे के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम में स्कूल बसें, कंपनी की गाड़ियां, ट्रक, जीप, कार, रोडवेज बसें और यहां तक कि इमरजेंसी वाहन भी फंसे रहे। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रेलर हटाकर यातायात सामान्य किया जाएगा। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।