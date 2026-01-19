19 जनवरी 2026,

सोमवार

अलवर

घने कोहरा के कारण बहरोड़ में एनएच-48 पर ट्रेलर पलटा, 3 किमी लंबा जाम

बहरोड़ क्षेत्र में दिल्ली–जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण कचरे से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 19, 2026

ट्रेलर पलटा (फोटो - पत्रिका)

बहरोड़ क्षेत्र में दिल्ली–जयपुर नेशनल हाईवे-48 पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण कचरे से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा सोतानाला एक्सीडेंट पॉइंट के पास हुआ, जो पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी, इसी दौरान ट्रेलर चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन सड़क पर पलट गया।

घटना की सूचना मिलते ही पनियाला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और यातायात व्यवस्था को संभालने में जुट गई। पलटे हुए ट्रेलर और सड़क पर फैले कचरे को हटाने के लिए क्रेन और जेसीबी मशीन लगाई गई है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, हालांकि ट्रेलर को भारी नुकसान पहुंचा है।

हादसे के बाद दिल्ली-जयपुर हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस जाम में स्कूल बसें, कंपनी की गाड़ियां, ट्रक, जीप, कार, रोडवेज बसें और यहां तक कि इमरजेंसी वाहन भी फंसे रहे। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रेलर हटाकर यातायात सामान्य किया जाएगा। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है।

अलवर / घने कोहरा के कारण बहरोड़ में एनएच-48 पर ट्रेलर पलटा, 3 किमी लंबा जाम

