Rajasthan Rain : जोधपुर में मौसम का कहर; बर्फ के टुकड़े जैसे ओले गिरे, तूफान से 60 से अधिक घर क्षतिग्रस्त

Rajasthan Rain hailstorm : जोधपुर। जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान में मौसम ने करवट ली। सोमवार रात से मंगलवार शाम तक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तूफानी हवा से कई घरों को नुकसान पहुंचा तो कई बिजली पोल क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। जोधपुर जिले के बालेसर, चामू, शेखाला, भोपालगढ, ओसियां, तिंवरी, मणाई, माणकलाव, नारवा, इन्द्रोका, बावडी आदि आसपास के क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर तेज हवाओं, बारिश व ओलावृष्टि के कारण फसलें खेतों में गिर गईं, जिससे गुणवत्ता और उत्पादन दोनों पर असर पड़ा है।