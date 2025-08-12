Murder : जेवर लूटकर वृद्धा की हत्या की, चारपाई पर मिला शव

पुलिस के अनुसार माता का थान थानान्तर्गत शिव सागर निवासी गजराई देवी (70) पत्नी स्व. मंगलाराम प्रजापत की हत्या की गई है। उनका शव देर शाम किशोर बाग में भोमियाजी का स्थान के पास बाड़े में चारपाई पर मिला। एफएसएल से जांच कराने के बाद रात को शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिलहाल हत्यारों का पता नहीं लग पाया है। न ही हत्या की स्पष्ट वजह सामने आई है। मृतका के सोने की टोंटियां व चांदी की कडि़यां पहनी हुई थी, जो गायब हैं। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जेवर लूटने के लिए हत्या की गई होगी। परिजन ने भी किसी से रंजिश या विवाद की जानकारी नहीं दी है। एसीपी मण्डोर नगेन्द्र कुमार व थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एफएसएल बुलाकर साक्ष्य संकलित करवाए गए।