जोधपुर

Murder : जेवर लूटकर वृद्धा की हत्या की, चारपाई पर मिला शव

- ब्लाइण्ड मर्डर : बाड़े में सिर पर वार करके हत्या की, हत्यारों का सुराग नहीं

जोधपुर

Vikas Choudhary

Aug 12, 2025

Murder of old lady
वृद्धा की हत्या के बाद स्तब्ध परिजन

जोधपुर.

मण्डोरथानान्तर्गत किशोर बाग में भोमियाजी का स्थान के पास बाड़े में मंगलवार को एक वृद्धा की हत्या कर दी गई। वह मटकियां बेचने के लिए प्रतिदिन सुबह इस भूखण्ड में आती थी और रात को लौटती थी। मृतका के पहने सोने-चांदी के जेवर गायब हैं। इससे पुलिस को अंदेशा है कि लूट के लिए किसी ने सिर पर घातक वार कर वृद्धा की हत्या की। हत्यारों का सुराग नहीं लग पाया है।

पुलिस के अनुसार माता का थान थानान्तर्गत शिव सागर निवासी गजराई देवी (70) पत्नी स्व. मंगलाराम प्रजापत की हत्या की गई है। उनका शव देर शाम किशोर बाग में भोमियाजी का स्थान के पास बाड़े में चारपाई पर मिला। एफएसएल से जांच कराने के बाद रात को शव महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। फिलहाल हत्यारों का पता नहीं लग पाया है। न ही हत्या की स्पष्ट वजह सामने आई है। मृतका के सोने की टोंटियां व चांदी की कडि़यां पहनी हुई थी, जो गायब हैं। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जेवर लूटने के लिए हत्या की गई होगी। परिजन ने भी किसी से रंजिश या विवाद की जानकारी नहीं दी है। एसीपी मण्डोर नगेन्द्र कुमार व थानाधिकारी किशनलाल बिश्नोई मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एफएसएल बुलाकर साक्ष्य संकलित करवाए गए।

पुत्र व पोते ने छोड़ा था, शाम को मृत मिली

वृद्धा अपने परिवार सहित शिव सागर क्षेत्र में रहती थी। भोमियाजी का स्थान के पास उनका एक बाड़ा है, जहां वृद्धा मटकियां बेचती थी। वृद्धा प्रतिदिन सुबह बाड़े आती थी और शाम को घर लौट जाती थी। पुत्र व पोते ने मंगलवार सुबह गजराई देवी को बाड़े में छोड़ा था। शाम साढ़े सात बजे वो चारपाई पर लेटी नजर आई। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर आस-पास के लोगों को संदेह हुआ। उन्होंने पुत्र को अवगत कराया। जो मौके पर पहुंचा और मां को संभाला, लेकिन तब तक मृत्यु हो चुकी थी।

भारी भरकम हथियार से सिर पर वार करने से मौत

पुलिस का कहना है कि बाड़े में तिरपाल से छोटा सा आश्रय स्थल बनाया हुआ है। उसके नीचे चारपाई पर महिला मृत पाई गई। सिर फटा हुआ था और खून बह रहा था। किसी ने भारी भरकम हथियार से सिर पर वार कर हत्या की।

शराबियों का रहता है जमावड़ा

बाड़े में दिनभर वृद्धा मटकियां बेचती है। फिर शाम को वह अपने घर लौट जाती है। इसके बाद बाड़ा सुनसान हो जाता है। तब वहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। ऐसी आशंका है कि लूट या अन्य विवाद में वृद्धा की हत्या की होगी।

Published on:

12 Aug 2025 11:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Murder : जेवर लूटकर वृद्धा की हत्या की, चारपाई पर मिला शव

