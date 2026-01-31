Holiday Cancel Order: स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान विभाग के समस्त शासकीय एवं अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना शासन सचिव की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।