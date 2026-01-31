31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Holiday Cancel Order: स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी

16th Rajasthan Legislative Assembly: राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

Photo: Patrika

Order Issue For Holiday Cancelled: 16वीं राजस्थान विधान सभा के पंचम सत्र के आरंभ के साथ ही राजस्थान सरकार ने स्कूल शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में अवकाश को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान विभाग के समस्त शासकीय एवं अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना शासन सचिव की अनुमति के किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

आदेश के अनुसार केवल विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश पर विचार किया जाएगा और इसके लिए औचित्य सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ऐसे मामलों में भी सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद ही अवकाश मान्य होगा। खास बात यह है कि सत्र से पहले यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने अवकाश स्वीकृत करवा लिया है, तो उसे स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

सरकार ने आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्नों, चर्चाओं और विभागीय जवाबदेही को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी स्तर पर कार्य प्रभावित न हो।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: राजस्थान के 3 जिलों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को फिर शीतलहर और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट
जयपुर
राजस्थान के 3 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Holiday Cancel Order: स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur News : जोधपुर में वर्षों पुरानी बंद तिजोरी जैसे ही खोली गई, लोग खिल-खिलाकर लगे हंसने, जानें क्यों?

Jodhpur decades-old safe When opened people burst into laughter Find out why
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा की संत परंपरा से समाधि, संत बोले-इंजेक्शन से मौत समझ से परे, निष्पक्ष जांच हो

Sadhvi Prem Baisa attained samadhi in saintly tradition saint said, Death by injection is beyond comprehension
जोधपुर

दारूल उलूम इस्हाकिया का वार्षिकोत्सव आज

मुफ़्ती-ए-आज़म राजस्थान
जोधपुर

राजस्थान में अनूठी शादी: दूल्हे को सोने-चांदी की जगह मिला ऐसा तोहफा, अब हो रही चर्चा

जोधपुर

Rajasthan: कार पलटने से युवती की मौत के मामले में आया नया मोड़, परिजन बोले- कन्याभोज की कहकर घर से निकली थी बेटी

Phalodi
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.