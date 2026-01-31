Jodhpupr: अपहरण मामले में 2 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, लोकेशन ट्रेस करके दबोचे 5 आरोपी, दोस्त ने ही किया विश्वासघात

प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जाली मुद्रा के चलन से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने मनान को जाली नोट बाजार में खपाने के लिए दिए थे, जिसके एवज में तय प्रतिशत देना था। भुगतान नहीं होने पर विवाद बढ़ा और अपहरण की साजिश रची गई। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी बताई जा रही है।