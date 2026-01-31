31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpupr: अपहरण मामले में 2 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, लोकेशन ट्रेस करके दबोचे 5 आरोपी, दोस्त ने ही किया विश्वासघात

Rajasthan News: जोधपुर में दिनदहाड़े हुए एक युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने पर दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Akshita Deora

Jan 31, 2026

CCTV Footage

CCTV फुटेज से ली तस्वीर: पत्रिका

2 Constable Suspend In Kidnapping Case: जोधपुर शहर के खांडाफलसा थाना क्षेत्र में उम्मेद अस्पताल की आपातकालीन इकाई के गेट के सामने दिनदहाड़े हुए युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार सुबह पाली जिले के रोहट क्षेत्र में शिकारपुरा और दूधली गांव के बीच की गई।

पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपियों तक पहुंच बनाई। मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस आयुक्त ने खांडाफलसा थाने के दो कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया है। इन दोनों कांस्टेबल को बहुत पहले से पांचों आरोपियों की गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन छिपाए रखी।

पुलिस के अनुसार मेड़ती गेट चौकी क्षेत्र के कसाइयों की गली निवासी मनान (18) पुत्र मोहम्मद उमर गुरुवार सुबह करीब 11.30 बजे अपने दोस्त राकिब के साथ सिवांची गेट से निकल रहा था। जैसे ही वह उम्मेद अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने पहुंचे, तभी सफेद कार में सवार चार-पांच युवक वहां आए और मनान को जबरन कार में डालकर ले गए।

घटना के बाद साथ मौजूद दोस्त राकिब ने मनान के पिता को सूचना दी। पिता की ओर से अज्ञात युवकों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया गया।

पुलिस ने गुरुवार रात को ही आरोपियों की इस्तेमाल की गई कार कुड़ी भगतासनी क्षेत्र से बरामद कर ली थी। इसके बाद साइबर और थाने की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लोकेशन ट्रेस की और शुक्रवार को फैजान शाह, राकिब हुसैन, आसिफ अली, कमलेश विश्नोई और भावेश पटेल को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में अपहरण की वजह पैसों के आपसी लेन-देन का विवाद सामने आया है।

दोस्ती की आड़ में विश्वासघात

इस पूरे मामले में मनान के साथ मौजूद दोस्त राकिब की भूमिका सबसे चौंकाने वाली रही। पुलिस जांच में सामने आया कि राकिब ही लगातार अपहरणकर्ताओं को मनान की गतिविधियों और लोकेशन की जानकारी दे रहा था।

अपहरण के बाद भी वह आरोपियों के संपर्क में था। पुलिस ने जब राकिब का मोबाइल खंगाला तो चैटिंग और कॉल डिटेल से पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। इसके बाद साइबर सेल के एएसआइ राकेश सिंह की सक्रियता से लोकेशन ट्रेस कर पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंच सकी।

पुलिस लापरवाही पर कार्रवाई

घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस आयुक्त ने खांडाफलसा थाने के कांस्टेबल जगदीश और परसाराम को निलंबित कर दिया। जांच पूरी होने तक दोनों को पुलिस लाइन मुख्यालय से संबद्ध किया गया है।

जाली मुद्रा एंगल की जांच

प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच जाली मुद्रा के चलन से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने मनान को जाली नोट बाजार में खपाने के लिए दिए थे, जिसके एवज में तय प्रतिशत देना था। भुगतान नहीं होने पर विवाद बढ़ा और अपहरण की साजिश रची गई। हालांकि पुलिस ने इस एंगल पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल को लेकर आई बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा- बच्चे 4 सप्ताह तक शिफ्ट नहीं होंगे
जयपुर
Neerja Modi School in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 08:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpupr: अपहरण मामले में 2 कॉन्स्टेबल सस्पेंड, लोकेशन ट्रेस करके दबोचे 5 आरोपी, दोस्त ने ही किया विश्वासघात
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Holiday Cancel Order: स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी हुई निरस्त, आदेश जारी

जोधपुर

Jodhpur News : जोधपुर में वर्षों पुरानी बंद तिजोरी जैसे ही खोली गई, लोग खिल-खिलाकर लगे हंसने, जानें क्यों?

Jodhpur decades-old safe When opened people burst into laughter Find out why
जोधपुर

Sadhvi Prem Baisa : साध्वी प्रेम बाईसा की संत परंपरा से समाधि, संत बोले-इंजेक्शन से मौत समझ से परे, निष्पक्ष जांच हो

Sadhvi Prem Baisa attained samadhi in saintly tradition saint said, Death by injection is beyond comprehension
जोधपुर

दारूल उलूम इस्हाकिया का वार्षिकोत्सव आज

मुफ़्ती-ए-आज़म राजस्थान
जोधपुर

राजस्थान में अनूठी शादी: दूल्हे को सोने-चांदी की जगह मिला ऐसा तोहफा, अब हो रही चर्चा

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.