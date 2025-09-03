Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जोधपुर

जानलेवा हमले के इनामी आरोपी सहित दो गिरफ्तार

- राइकाबाग बस स्टैण्ड पर जानलेवा हमले का मामला, वारदात में प्रयुक्त कार बरामद

जोधपुर

Vikas Choudhary

Sep 03, 2025

753 wanted caught
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

जोधपुर.

उदयमंदिर थाना पुलिस ने आपसी विवाद में राइकाबाग बस स्टैण्ड पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार गत 6 मई को राइकाबाग बस स्टैण्ड में मुल्तानराम बिश्नोई पर जानलेवा हमला किया गया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गए थे। इनमें शामिल विकास हाणिया पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके जोधपुर में आने की सूचना मिली। पुलिस ने तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मूलत: ओसियांथानान्तर्गतखिंदाकोर में हाणिया गांव में खींचड़ों की ढाणी हाल डिगाड़ी के रूप नगर निवासी विकास हाणिया उर्फ विकास बिश्नोई (24) पुत्र मोहनराम और नांदड़ा कला में गोयलों की ढाणी निवासी रामरतन उर्फ राम बाबल पुत्र गणपतराम को गिरफ्तार किया। इन्हें कोर्ट में पेश करने पर विकास को रिमाण्ड पर भेजा गया। जबकि रामरतन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी विकास की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है।

चार आरोपी पूर्व में गिरफ्तार, दो अभी तक फरार

पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अब तक राकेश नरवाल, राकेश वैष्णव, प्रमोद बिश्नोई और दिलखुश पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब विकास हाणिया व रामरतन बाबल को गिरफ्तार किया गया। जबकि विक्रम सिंह सांखला व विमला पकड़े नहीं जा सके हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जानलेवा हमले के इनामी आरोपी सहित दो गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट