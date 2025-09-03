जानलेवा हमले के इनामी आरोपी सहित दो गिरफ्तार

जोधपुर.
उदयमंदिर थाना पुलिस ने आपसी विवाद में राइकाबाग बस स्टैण्ड पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार पांच हजार रुपए के इनामी आरोपी सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार गत 6 मई को राइकाबाग बस स्टैण्ड में मुल्तानराम बिश्नोई पर जानलेवा हमला किया गया था। वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गए थे। इनमें शामिल विकास हाणिया पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उसके जोधपुर में आने की सूचना मिली। पुलिस ने तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मूलत: ओसियांथानान्तर्गतखिंदाकोर में हाणिया गांव में खींचड़ों की ढाणी हाल डिगाड़ी के रूप नगर निवासी विकास हाणिया उर्फ विकास बिश्नोई (24) पुत्र मोहनराम और नांदड़ा कला में गोयलों की ढाणी निवासी रामरतन उर्फ राम बाबल पुत्र गणपतराम को गिरफ्तार किया। इन्हें कोर्ट में पेश करने पर विकास को रिमाण्ड पर भेजा गया। जबकि रामरतन को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए गए। आरोपी विकास की निशानदेही से वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की गई है।
पुलिस का कहना है कि प्रकरण में अब तक राकेश नरवाल, राकेश वैष्णव, प्रमोद बिश्नोई और दिलखुश पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब विकास हाणिया व रामरतन बाबल को गिरफ्तार किया गया। जबकि विक्रम सिंह सांखला व विमला पकड़े नहीं जा सके हैं।