CIPET Jodhpur: पचपदरा रिफाइनरी से बढ़ीं संभावनाएं, पश्चिमी राजस्थान को चाहिए पेट्रोकेमिकल हब-सिपेट, जोधपुर मजबूत दावेदार

जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) का नवीन केंद्र जोधपुर में खोले जाने की मांग तेज होती जा रही है। खासकर पचपदरा रिफाइनरी के शुरू होने के बाद पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक आधारित उद्योगों की संभावनाएं तेजी से बढ़ेंगी। ऐसे में सिपेट जैसे तकनीकी संस्थान की उपयोगिता और भी अहम हो जाएगी।