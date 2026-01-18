18 जनवरी 2026,

रविवार

कोटा

Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान के कोटा में हिस्ट्रीशीटर के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, कई थानों की पु​लिस रही मौजूद

Kota Bulldozer Action: सांगोद क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त करना शुरू किया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

कोटा

image

Anil Prajapat

Jan 18, 2026

History-Sheeter-Adil-Mirza-House-Bulldozer-Action-2

हिस्ट्रीशीटर के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर। फोटो: पत्रिका

History-Sheeter Adil Mirza: कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में प्रशासन ने अपराधी तत्वों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत रविवार को बड़ी कार्रवाई की। सांगोद क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

प्रशासन के अनुसार आदिल मिर्जा ने सांगोद नगरपालिका क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में करीब 225 गज जमीन पर अतिक्रमण कर आलीशान मकान बना रखा था। अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले ही नोटिस चस्पा किया जा चुका था, लेकिन तय समय में निर्माण नहीं हटाने पर नगर पालिका ने सख्त कदम उठाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। आदिल के साथ ही उसके रिश्तेदार के घर भी बुलडोजर से तोड़ा गया।

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई थानों के थानाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध अतिक्रमण और अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

ये है पूरा मामला

कोटा जिले में फायरिंग की कई वारदातों में शामिल रहे हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा संपत्तियों को पुलिस ने चिह्नित किया था। सांगोद तहसील के अमृतखेड़ी गांव में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान पर नोटिस चस्पा कर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके लिए तीन दिन की मोहलत दी गई थी। लेकिन, तय समय में अतिक्रमण नहीं हटने के बाद पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।

कौन है हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा?

हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा मोडक क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को 11 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ फायरिंग, जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। 45 वर्षीय आदिल मिर्जा के खिलाफ पहला मुकदमा साल 1996 में दर्ज हुआ था, जब वह नाबालिग था। साल 2020 तक ही उसके खिलाफ 30 मामले दर्ज हो चुके थे। वहीं, बीते एक महीने में उसके खिलाफ चार नए केस दर्ज हुए हैं।

