हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा मोडक क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा को 11 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ फायरिंग, जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज हैं। 45 वर्षीय आदिल मिर्जा के खिलाफ पहला मुकदमा साल 1996 में दर्ज हुआ था, जब वह नाबालिग था। साल 2020 तक ही उसके खिलाफ 30 मामले दर्ज हो चुके थे। वहीं, बीते एक महीने में उसके खिलाफ चार नए केस दर्ज हुए हैं।