गांव में कटा कनेक्शन, ग्रामीणों का आरोप, वैक्सीन नहीं लगवाने पर कटी बिजली

कन्नौज. Villagers Make Chaos on Lost Electricity Connection. कन्नौज के सौरिख गांव में बिजली कनेक्शन कटने पर गांव वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कोविड का टीका नहीं लगवाया इसलिए बिजली काट दी गई। उधर, जिले के डीएम गजेंद्र कुमार (DM Gajendra Kumar) का कहना है कि लोगों के घरों का कनेक्शन वैक्सीन नहीं लगवाने की वजह से नहीं काटा गया है। जिले के डीएम ने ग्रामीणों के आरोपों से इंकार किया है। डीएम गजेंद्र कुमार ने कहा कि लोगों के घरों का कनेक्शन इसलिए काटा गया है क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल ही नहीं भरा है। डीएम ने कहा कि सिर्फ उन्हीं घरों का बिजली कनेक्शन काटा गया है, जिन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया था।

Kannauj: Residents of a village in Saurikh area say electricity connections to their houses were snapped after they refused to take anti-COVID vaccine jabs



"Electricity connection has been discontinued to the households that didn't pay bills," said DM Gajendra Kumar (03.06) pic.twitter.com/1tOnzwajX3