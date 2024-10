गौसिया जुलूस की समाप्ति के बाद बिरयानी को लेकर दो गुट आपस में भिड़े, हुई जमकर मारपीट

यह भी पढ़ें महिला पुलिस कर्मियों को अब ड्यूटी के दौरान बच्चों की ‘TENSION’ नहीं, बन गया ‘किलकारी हाउस’ Controversy during Gausia procession, Clashes between two groups of same community रावतपुर मोहल्ले में गौसिया जुलूस आज निकल गया‌। जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाकी शामिल हैं। गोसिया जुलूस समाप्त होने के बाद अचानक दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई देखते-देखते इधर-उधर भागने लगे इसी बीच मौके पर खड़ी पुलिस ने सक्रियता दिखाई और दोनों पक्षों को कड़ी मशक्कत के बाद अलग किया। रावतपुर मोहल्ले में गौसिया जुलूस आज निकल गया‌। जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाकी शामिल हैं। गोसिया जुलूस समाप्त होने के बाद अचानक दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई देखते-देखते इधर-उधर भागने लगे इसी बीच मौके पर खड़ी पुलिस ने सक्रियता दिखाई और दोनों पक्षों को कड़ी मशक्कत के बाद अलग किया।

क्या कहते हैं सहायक पुलिस आयुक्त? Controversy during Gausia procession, Clashes between two groups of same community सहायक पुलिस आयुक्त कल्याणपुर ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गोसिया जुलूस की समाप्ति के बाद बिरयानी को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दोनों एक ही समुदाय से थे। मौके पर खड़ी पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बूझकर अलग किया। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।