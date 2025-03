हाई प्रोफाइल चोर, फ्लाइट से यात्रा, होटल में ठहरना, दिन में रेकी, टारगेट फिक्स होने पर चोरी, तीन गिरफ्तार

High profile thief, travels by flight, stays in hotel steals after target is fixed कानपुर पुलिस ने मुंबई में 2 किलो सोना, हैदराबाद में 30 लाख रुपए की चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक की पत्नी जौनपुर की प्रधान है।

कानपुर•Mar 05, 2025 / 05:00 pm• Narendra Awasthi

High profile thief, travels by flight, stays in hotel steals after target is fixed कानपुर में ज्वेलरी की दुकान का शटर काट रहे चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। जिसमें एक को पुलिस की गोली लगी है। पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर है। चोरी की घटना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कर चुके हैं। एक की पत्नी ग्राम प्रधान है। जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त एक बीकानेर राजस्थान का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त हाई प्रोफाइल के हैं। जो फ्लाइट से चलते हैं। होटल में रुककर दिन में रेकी करते हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है।‌ मुठभेड़ की घटना कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र की है।