भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी की सीएम योगी को चिट्ठी, कहा- मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज, सड़क पर दम तोड़ रहे

Corona Update in up - BJP MP Satyadev Pachauri says people dying on road. भाजपा के एक और सांसद सत्यदेव पचौरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख उनसे प्रश्न पूछ डाले।

कानपुर. Corona update in up - BJP MP Satyadev Pachauri says people dying on road. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) का कहर जारी है। नए मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, साथ ही मृत्यु दर भी डराने वाला है। कोरोना ने शुक्रवार को भाजपा के एक और विधायक को अपनी आगोश में ले लिया है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार व्यवस्था पर जोर दे रही है, लेकिन सब कुछ अभी भी नाकाफी है। आक्रोशित जनता तो सरकार से सवाल कर ही रही है, शुक्रवार को भाजपा के ही एक और सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख उनसे प्रश्न पूछ डाले। मौजूदा हालातों को अवगत कराते हुए कहा कि वक्त पर इलाज न मिल पाने के कारण लोग अस्पताल के बाहर और सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। उनसे पूछा कि आखिर ऐसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। उन्होंने तीसरी लहर को लेकर भी सीएम को आगाह किया। इससे पहले की भाजपा के सांसद कौशल किशोर, राजेंद्र अग्रवाल, मंत्री बृजेश पाठक समेत कई नेताओं ने सीएम को पत्र लिखकर कोरोना से लोगों को हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया था। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य मेडिकल उपकरणों की कमी के कारण हो रही मौतों की मुद्दा मुख्य था।

पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर में मौतें-

कानपुर में इन दिनों हालात काफी खराब हैं। मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौत के मामले में लखनऊ के बाद यह जिला दूसरे स्थान पर है। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने इस पर पत्र लिख सीएम योगी को बताया कि कानपुर जिले में कोविड-19 के मरीजों को ठीक से व समय से इलाज न मिलने के कारण वह अपने घर, एंबुलेंस या अस्पतालों के बाहर सड़क पर दम तोड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना की महामारी की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में ज्यादा लोगों की मौत हो रही हैं। पचौरी ने तीसरी लहर को लेकर भी आगाह किया और सीएम योगी से जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसके मद्देनजर तैयारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया।

तीसरी लहर के लिए रहें तैयार-

पचौरी ने पत्र में लिखा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए सरकार पहले से ही तैयारी कर ले। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑक्सीजन, दवाओं व टीकाकरण की सही व्यवस्था कर ली गई, तो अगली लहर में लोगों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सांसद ने अपील की है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों संग बैठक कर तीसरी लहर से निपटने का इंतजाम कर लें। उन्होंने कहा कि हर मरीज को महामारी के दौरान चिकित्सीय सहायता मिलनी ही चाहिए।