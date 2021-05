कोरोना का असर: यूपी की अदालतों में समय से पहले गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान, 10 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश

Summer vacation from 10 May to 4 June in all UP court due to corona. कोरोना संक्रमण (Coronavirus in UP) के चलते उत्तर प्रदेश की अदालतों में समय से पहले ही ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है।