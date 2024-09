आज 13 सितंबर को कानपुर में सभी कॉलेज विद्यालय बंद रहेंगे, जानें क्या कहता है शिक्षा विभाग का आदेश?

Good news for all school children and teachers कानपुर में आज सभी विद्यालयों को बंद करने का आदेश किया गया है। नर्सरी से इंटर तक के सभी कॉलेज स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त प्रदेश जारी किया है।

कानपुर•Sep 13, 2024 / 10:16 am• Narendra Awasthi

Good news for all school children and teachers उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद नर्सरी से इंटर तक के कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जिसमें सभी सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शामिल है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर ने बताया कि कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। संयुक्त आदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर में भी इसी प्रकार का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने भारी बरसात की चेतावनी दी है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज भारी बारिश होने की संभावना है। बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। जिसको देखते हुए कक्षा एक नर्सरी से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद किया जाता है। इसमें परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल है। विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस चल सकता है। क्या कहते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक? Good news for all school children and teachers जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए इंटर (कक्षा 12) तक के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। जिसमें सभी बोर्ड के विद्यालयों को शामिल किया गया है। आज 13 सितंबर 24 को अवकाश घोषित किया जाता है। विद्यालय आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं। मौसम विभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है।