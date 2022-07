Indian railways: अब नहीं है रिजर्वेशन तो इन ट्रेनों में टीटीई भी नहीं दे पाएंगे सीट, हुआ बड़ा बदलाव

Indian Railways IRCTC: अब अगर रिजर्वेशन नहीं है तो ट्रेन में सीट नहीं मिलेगी। टीटीई अब किसी भी यात्री को टिकट नहीं दे सकेंगे।

अब यदि रिजर्वेशन नहीं है तो सीट नहीं मिलेगी। टीटीई अब अपात्रों या चेहतों को चार्टिंग के बाद खाली होने वाली सीटें नहीं दे पाएंगे। हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन के जरिए ऐसा संभव होगा। रेलवे प्रशासन ने पहले स्वर्ण शताब्दी के चलित चेकिंग स्टाफ को मशीन दी और फिर रविवार को श्रमशक्ति एक्सप्रेस के टीटीई दल को। इससे टीटीई को भी अतिरिक्त किराए के आकलन के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि अमुख स्टेशन पर कितना किराया चार्ज करना है। भविष्य में ये मशीनें हर चेकिंग दल को दी जाएंगी। 1018 एचएचटी जोन को मिली हैं। एनसीआर के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि नई सुविधा से यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। टीटीई भी सीट खाली सीट या आरएसी कंफर्म होने पर प्राथमिकता वाले यात्रियों को आवंटन करेंगे, क्योंकि उन्हें खाली सीटें आवंटन को इस मशीन में फीड करना होगा।

Indian Railways TTE not be able to give seats in trains if IRCTC no reservation