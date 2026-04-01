Kanpur News:आर्मी जॉब का झांसा, जेब पर डाका,‘नकली सूबेदार’ का फर्जीवाड़ा बेनकाब

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शिवम यादव उर्फ कुणाल सिंह यादव (उम्र करीब 21 वर्ष) निवासी पिपराही, थाना पिपराइच, जनपद गोरखपुर बेहद चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। वह खुद को आर्मी में नायब सूबेदार बताकर भरोसा जीतता और सेना में खेल कोटे से भर्ती कराने का दावा करता था। आरोपी युवाओं को यह यकीन दिलाता कि उसके पास अंदरूनी संपर्क हैं और वह आसानी से चयन करवा सकता है। इसके बाद वह खेल प्रमाण पत्र बनवाने और प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर मोटी रकम वसूलता था, जिससे कई लोग उसकी ठगी का शिकार बन गए।