Kanpur News: हाईवे पर दो डंपरों की टक्कर, क्लीनर की दबकर मौत

पुलिस के अनुसार, बर्रा निवासी क्लीनर जगभान सिंह (55) चालक के साथ हमीरपुर से डंपर में मौरंग लादकर लखनऊ की ओर जा रहे थे। देर रात हड़हा गांव के पास उनका डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और आगे चल रहे दूसरे डंपर से जा भिड़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। क्लीनर साइड की खिड़की पूरी तरह दब गई, जिससे जगभान सिंह केबिन में ही फंस गए। वही हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया, जबकि राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया। केबिन को गैस कटर की सहायता से काटकर क्लीनर को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।