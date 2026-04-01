Kanpur News:संदिग्ध हालात में मिला यात्री का शव, जहरखुरानी की आशंका

मृतक की पहचान सोलहू (40) के रूप में हुई है, जो मुंबई के वासी क्षेत्र में होटल संचालित करते थे और परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनके परिवार में पत्नी समता, बेटी सीमा और एक बेटा है। परिजनों के अनुसार सोलहू स्वभाव से मिलनसार और जिम्मेदार व्यक्ति थे। वह अपने भतीजे कन्हैया की 26 अप्रैल को गोंडा में होने वाली शादी में शामिल होने के लिए काफी उत्साहित थे। इसी खुशी में वह मुंबई से ट्रेन द्वारा गांव के लिए रवाना हुए थे, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ यह दुखद घटना हो गई।