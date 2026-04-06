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सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

जालौन के कालपी क्षेत्र में सूखे नाले से युवक और महिला के क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई।

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कानपुर

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Anuj Singh

Apr 06, 2026

जंगल में मिली लाशों ने बढ़ाया रहस्य!

जंगल में मिली लाशों ने बढ़ाया रहस्य!

Kanpur Crime News: जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सूखे नाले में एक युवक और एक महिला के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। दोनों के बीच प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस मौके से सल्फास की गोलियां और जहर की शीशियां बरामद की हैं। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच हर पहलू से कर रही है।

मृतकों की पहचान

मृतक युवक की पहचान प्रमोद साहू (38 वर्ष) के रूप में हुई है। वह लुहरगांव गांव का निवासी था। प्रमोद दिल्ली में परिवार के साथ नौकरी करता था। उसकी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ अपनी बेटी को लेकर चली गई थी। इसके बाद प्रमोद का संपर्क हरियाणा के मानेश्वर में रहने वाले अपने चचेरे ससुर हरीशंकर से बना रहा। महिला की पहचान पूनम (45 वर्ष) के रूप में हुई है। वह प्रमोद की चचिया सास लगती थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं।

कैसे हुई गुमशुदगी?

27 मार्च को प्रमोद पूनम को अपने साथ लेकर चला गया था। जब पूनम दो दिन तक घर नहीं लौटी, तो 30 मार्च को हरियाणा के मानेश्वर इंडस्ट्री-7 चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रविवार शाम लुहरगांव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल के पास सूखे नाले में दोनों के शव पड़े मिले। शवों की हालत बहुत खराब थी। जानवरों ने भी कुछ हिस्सों को नोंच लिया था। इससे लगता है कि घटना कई दिन पुरानी है। सूचना मिलते ही कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी।

मौके से क्या बरामद हुआ?

पुलिस को घटनास्थल से दो सल्फास की आधी भरी शीशियां, सल्फास की गोलियों के पाउच, हरियाणा नंबर वाली बाइक, हेलमेट, मोबाइल फोन और पानी की बोतलें मिलीं। जांच में पता चला कि 27 मार्च को प्रमोद की आखिरी लोकेशन फिरोजाबाद के आसपास थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस की जांच

पुलिस के अनुसार यह मामला जहर खाकर आत्महत्या का लग रहा है। दोनों ने साथ में जहर खाकर जान दे दी हो सकती है। लेकिन पुलिस अन्य संभावनाओं जैसे हत्या की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल की।

इस घटना से गांव और आसपास के इलाके में गमगीन माहौल है। लोग इस प्रेम संबंध और आत्महत्या की खबर से हैरान हैं। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू पर जांच कर रही है ताकि सही कारण सामने आए।

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Published on:

06 Apr 2026 07:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

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