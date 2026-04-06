सूखे नाले में मिले प्रेमी-प्रेमिका की लाश, सल्फास की गोलियों ने खोला मौत का राज, 27 मार्च से थे लापता

27 मार्च को प्रमोद पूनम को अपने साथ लेकर चला गया था। जब पूनम दो दिन तक घर नहीं लौटी, तो 30 मार्च को हरियाणा के मानेश्वर इंडस्ट्री-7 चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रविवार शाम लुहरगांव गांव से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल के पास सूखे नाले में दोनों के शव पड़े मिले। शवों की हालत बहुत खराब थी। जानवरों ने भी कुछ हिस्सों को नोंच लिया था। इससे लगता है कि घटना कई दिन पुरानी है। सूचना मिलते ही कालपी कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी।