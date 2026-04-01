Kanpur Dehat News: ड्यूटी से लौट रहे सिपाही की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, आगरा जनपद के बजरिया बरहान खांडा निवासी केशव यादव (30) पुत्र मुन्नालाल रसूलाबाद थाना क्षेत्र की कहिंजरी चौकी में तैनात थे। सोमवार शाम वह पहाड़ीपुर गांव समन तामील कराने गए थे। ड्यूटी पूरी करने के बाद करीब सात बजे वह बाइक से चौकी लौट रहे थे। जैसे ही वह पहाड़ीपुर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, सामने से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिपाही उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में उनका हेलमेट भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे चोटें और गंभीर हो गईं।