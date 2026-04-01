13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हंगामा: ट्रैक पर उतरा युवक, नशे में खुद को किया घायल, वीडियो वायरल

Kanpur Metro Incident:कानपुर के कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पर नशे में युवक ट्रैक पर उतर गया। खुद को घायल कर लिया। वीडियो वायरल हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने बिजली बंद कर उसे बचाया। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Apr 13, 2026

कानपुर के कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन पर सोमवार दोपहर उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक युवक अचानक मेट्रो ट्रैक पर उतर गया और वहां इधर-उधर टहलने लगा। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस और मेट्रो प्रशासन हरकत में आ गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक नशे की हालत में था और बिना टिकट एएफसी (ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन) गेट को पार कर प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। इसके बाद वह तेजी से दौड़ते हुए ट्रैक पर उतर गया। युवक की इस हरकत से स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में दहशत फैल गई। कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था।

बताया जा रहा है कि इस दौरान युवक ने खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। जब सुरक्षाकर्मियों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने अपना सिर दीवार में पटक लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन पर तैनात सुरक्षा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंच गई।

मामले में ट्रेनी आईपीएस व प्रभारी निरीक्षक सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि युवक नशे में था और पुलिस को देखकर उसने खुद को चोट पहुंचाई। उसे तुरंत पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। उन्होंने कहा कि युवक के स्वस्थ होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले की जांच की जाएगी।

वहीं, मेट्रो प्रशासन ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:20 बजे युवक ने अनधिकृत रूप से एएफसी गेट पार कर प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया और ट्रैक पर उतर गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन कंट्रोलर ने तत्काल ट्रैक की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। मेट्रो कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से युवक को सुरक्षित ट्रैक से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Apr 2026 08:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हंगामा: ट्रैक पर उतरा युवक, नशे में खुद को किया घायल, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:130 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, म्यूल अकाउंट से खेल करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News: स्टेथोस्कोप, एप्रन और झूठ—किडनी रैकेट का ‘डॉक्टर’ निकला सिर्फ 12वीं पास

कानपुर

Kanpur किडनी कांड: डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी था—अब खुलेंगे बड़े राज!

कानपुर

Kanpur ट्रैफिक अलर्ट: अंबेडकर जयंती पर बदलेंगे रूट, इन रास्तों पर रहेगी पूरी पाबंदी

कानपुर

मां की डांट से नाराज छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, मोर्टिन लिक्विड पी दे दी जान, परिवार में मचा कोहराम

15 साल की आर्या ने पी लिया जहर
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.