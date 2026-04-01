कानपुर मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हंगामा: ट्रैक पर उतरा युवक, नशे में खुद को किया घायल, वीडियो वायरल

वहीं, मेट्रो प्रशासन ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार दोपहर करीब 1:20 बजे युवक ने अनधिकृत रूप से एएफसी गेट पार कर प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया और ट्रैक पर उतर गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्टेशन कंट्रोलर ने तत्काल ट्रैक की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे किसी बड़े हादसे को टाला जा सका। मेट्रो कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की तत्परता से युवक को सुरक्षित ट्रैक से बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। मेट्रो प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित पक्षों से रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।