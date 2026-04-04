Kanpur Weather: तेज धूप और उमस से बेहाल रहेगा मध्य यूपी, 10 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव के आसार

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, शनिवार सुबह से ही कानपुर मंडल और आसपास के जिलों में तेज धूप निकलने के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे मौसम में हल्का बदलाव महसूस होगा। कई स्थानों पर बादल घिरने और छंटने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इससे तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तेज धूप के कारण दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।