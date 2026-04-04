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Kanpur Weather: तेज धूप और उमस से बेहाल रहेगा मध्य यूपी, 10 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव के आसार

Weather Update Kanpur:कानपुर मंडल सहित मध्य यूपी में तेज धूप और उमस बनी रहेगी। 10 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। बारिश की संभावना कम है, लेकिन प्री-मॉनसून गतिविधियों से शाम या रात में हल्की बारिश संभव है।

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कानपुर

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Avanish Kumar

Apr 04, 2026

कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर मौसम विशेषज्ञों ने अहम पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले दिनों में क्षेत्र में तेज धूप, उमस और बदलते तापमान का असर देखने को मिलेगा। बारिश की संभावना बेहद कम है, लेकिन प्री-मॉनसून गतिविधियों के चलते मौसम अचानक करवट ले सकता है।

तेज धूप के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी

मौसम विशेषज्ञ डॉ. एस.एन. सुनील पांडेय के अनुसार, शनिवार सुबह से ही कानपुर मंडल और आसपास के जिलों में तेज धूप निकलने के साथ आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे मौसम में हल्का बदलाव महसूस होगा। कई स्थानों पर बादल घिरने और छंटने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इससे तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तेज धूप के कारण दिन के समय उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।

हवाओं की रफ्तार में होगा इजाफा

पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी हवाओं की गति एक बार फिर बढ़ने की संभावना है। हवाएं करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं। हालांकि यह गति बहुत तेज नहीं मानी जाती, लेकिन वातावरण में हल्की ठंडक का एहसास करा सकती है। इसके बावजूद दिन के समय गर्मी का असर बना रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि हवाओं की दिशा और गति में लगातार बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी रहेगी।

10 अप्रैल तक तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

मौसम विभाग के अनुसार, क्षेत्र में तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। यह क्रम लगभग 10 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। कभी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी तो कभी हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। इस उतार-चढ़ाव के कारण लोगों को मौसम के अनुसार खुद को ढालने में परेशानी हो सकती है। दिन और रात के तापमान में भी अंतर बढ़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में समय-समय पर बदलाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से कभी ठंडी हवाएं चल सकती हैं, जिससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद तापमान में अचानक बढ़ोतरी भी हो सकती है। गंगा के मैदानी इलाकों, विशेष रूप से कानपुर मंडल में इसका असर अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की स्थिति में दिन में गर्मी और शाम को हल्की राहत का अनुभव हो सकता है।

बारिश की संभावना कम, लेकिन अचानक बदल सकता है मौसम

कानपुर मंडल में फिलहाल सामान्य बारिश की संभावना बहुत कम बताई जा रही है। हालांकि प्री-मॉनसून गतिविधियों के चलते मौसम अचानक बदल सकता है। खासतौर पर शाम से रात के बीच तेज हवाओं के साथ गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं। इसके चलते कहीं-कहीं हल्की बारिश, बूंदाबांदी या ओलावृष्टि की स्थिति बन सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

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Published on:

04 Apr 2026 05:00 am

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