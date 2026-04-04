Kanpur News:बंगाल की युवती को नौकरी के झांसे में फंसाकर देह व्यापार में धकेला, हिरासत में आरोपी

कानपुर। नौकरी दिलाने के नाम पर पश्चिम बंगाल की एक युवती को कानपुर बुलाकर देह व्यापार में धकेलने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मामला संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसके तार अन्य राज्यों तक फैले होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, पश्चिम बंगाल निवासी युवती को ‘कोलकाता के दादा’ नाम से पहचान रखने वाले व्यक्ति और कानपुर निवासी रोहित वर्मा ने नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। आर्थिक तंगी और बेहतर जीवन की चाह में युवती उनकी बातों में आ गई और कानपुर पहुंच गई। आरोप है कि यहां आते ही उसे बंधक बना लिया गया और जबरन देह व्यापार में धकेल दिया गया। इस दौरान उस पर लगातार दबाव बनाया जाता रहा और उसे बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी।
बताया गया कि पीड़िता ने साहस दिखाते हुए मौका मिलते ही आरोपियों के चंगुल से खुद को छुड़ाया और सीधे पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंच गई। वहां उसने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अधिकारियों को दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से जांच के निर्देश दिए। इसके बाद एडीसीपी क्राइम सुमित सुधाकर रामटेके, एडीसीपी लाइन शिवा सिंह और ट्रेनी आईपीएस सुमेध एम जाधव के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई शुरू की।
पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए इंदिरा नगर क्षेत्र से मुख्य आरोपी रोहित वर्मा को हिरासत में ले लिया। वहीं, ‘कोलकाता के दादा’ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को पश्चिम बंगाल रवाना किया गया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर उसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। पुलिस का कहना है कि अन्य संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं।
पुलिस को आरोपी के पास से एक न्यूज पोर्टल का आईडी कार्ड और शहर के कई होटलों के नाम व मोबाइल नंबरों की सूची मिली है। इसके आधार पर पुलिस ने कल्याणपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कुछ होटलों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद पुलिस ने बुकिंग रजिस्टर और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए। इस कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया और कई स्थानों पर पुलिस की जांच देर रात तक जारी रही।
एसीपी कल्याणपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कुछ होटलों की जानकारी दी थी, जहां पुलिस ने छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जाएगा।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में इस रैकेट के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की संभावना सामने आई है। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि यह गिरोह संगठित तरीके से काम कर रहा था और कई शहरों में इसका नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके।
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