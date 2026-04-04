Kanpur News:बंगाल की युवती को नौकरी के झांसे में फंसाकर देह व्यापार में धकेला, हिरासत में आरोपी

कानपुर। नौकरी दिलाने के नाम पर पश्चिम बंगाल की एक युवती को कानपुर बुलाकर देह व्यापार में धकेलने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार मामला संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसके तार अन्य राज्यों तक फैले होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।