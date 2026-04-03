Kanpur News:गंगा में छलांग लगाकर जान देने चली थीं बुजुर्ग, नाविक बने फरिश्ता—ऐसे बची जिंदगी

कानपुर के जाजमऊ स्थित पुराने गंगा पुल पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अचानक रेलिंग फांदकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। घटना सुबह के समय की है, जब पुल पर रोजाना की तरह लोगों की आवाजाही जारी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, महिला धीरे-धीरे चलते हुए पुल के बीचों-बीच पहुंची और किसी को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही उसने नीचे छलांग लगा दी। यह दृश्य देख मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए और कुछ लोग चिल्लाने लगे। कई राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जबकि कुछ लोग महिला को बचाने की कोशिश में नीचे झांकते नजर आए। पूरे इलाके में कुछ ही पलों में हड़कंप की स्थिति बन गई और हर कोई महिला की सलामती की दुआ करने लगा।
घटना के दौरान गंगा नदी में मौजूद नाविकों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। जैसे ही उन्होंने महिला को पुल से गिरते देखा, उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी नाव उसी दिशा में मोड़ दी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नाविक और उसका साथी तुरंत नदी में कूद पड़े। गंगा का बहाव उस समय तेज था, जिससे रेस्क्यू करना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने महिला तक पहुंचकर उसे संभाला और डूबने से बचा लिया। इसके बाद महिला को नाव के सहारे सुरक्षित किनारे तक लाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और नाविकों की बहादुरी की जमकर सराहना की। स्थानीय लोगों ने उन्हें ‘देवदूत’ तक कह दिया, क्योंकि उनकी तत्परता से एक कीमती जान बच सकी।
महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को अपने संरक्षण में लिया। उस समय महिला काफी डरी-सहमी और शारीरिक रूप से कमजोर नजर आ रही थी। पुलिस ने पहले उनकी स्थिति को सामान्य करने के लिए जरूरी देखभाल कराई और कुछ देर तक निगरानी में रखा। जब महिला की हालत स्थिर हुई, तब उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके घर का पता और अन्य जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को समझाते हुए भविष्य में इस तरह का कदम न उठाने की सलाह दी और परिवार को उनकी देखभाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद महिला को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
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