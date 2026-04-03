Kanpur News:गंगा में छलांग लगाकर जान देने चली थीं बुजुर्ग, नाविक बने फरिश्ता—ऐसे बची जिंदगी

महिला को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को अपने संरक्षण में लिया। उस समय महिला काफी डरी-सहमी और शारीरिक रूप से कमजोर नजर आ रही थी। पुलिस ने पहले उनकी स्थिति को सामान्य करने के लिए जरूरी देखभाल कराई और कुछ देर तक निगरानी में रखा। जब महिला की हालत स्थिर हुई, तब उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसके घर का पता और अन्य जानकारी सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बुजुर्ग महिला को समझाते हुए भविष्य में इस तरह का कदम न उठाने की सलाह दी और परिवार को उनकी देखभाल करने के निर्देश दिए। इसके बाद महिला को सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।