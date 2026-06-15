‘किसी को प्यार करो तो ऐसे करो’, दर्दनाक स्टेटस लगाकर कानपुर के 17 वर्षीय किशोर ने दे दी जान

सौरभ की बहन रूबी ने बताया कि मौत को गले लगाने से पहले उसके भाई ने मोबाइल पर कई भावुक स्टेटस अपडेट किए थे। अपने एक स्टेटस में उसने लिखा था कि किसी को प्यार करो तो ऐसे करो कि वह आपको मिले या न मिले लेकिन उसे आपकी मोहब्बत हमेशा याद रहे। इसके बाद रात 10 बजकर 25 मिनट पर उसने टूटे दिल की बात लिखते हुए अपना आखिरी स्टेटस लगाया जिसमें अंग्रेजी में 'इंजॉय योर लाइफ' लिखा था। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में परिजनों की तरफ से थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।