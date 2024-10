रावण दहन मेले में हरे रंग का झंडा लेकर पहुंचा वृद्ध, लोगों ने कहा धार्मिक नारा लगाया, पुलिस बोली अफवाह

यह भी पढ़ें पहचान छुपा कर हिंदू लड़की से दोस्ती, बुर्का पहनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव, धर्म परिवर्तन की धाराओं में मुकदमा दर्ज Kanpur dehat Old man reached Ravana Dahan fair with green flag, video went viral मंगलपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर तिराहे पर शाम के समय रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी बीच सफेद दाढ़ी में एक वृद्ध हरा झंडा लेकर पहुंच गया। जिसमें चांद सितारे भी बना था। इस पर लोगों ने वीडियो बनाकर ‘एक्स’ पर वायरल कर दिया और कहा कि हिंदुओं के कार्यक्रम में धर्म विशेष के नारे लग रहा है। जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंगलपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर तिराहे पर शाम के समय रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी बीच सफेद दाढ़ी में एक वृद्ध हरा झंडा लेकर पहुंच गया। जिसमें चांद सितारे भी बना था। इस पर लोगों ने वीडियो बनाकर ‘एक्स’ पर वायरल कर दिया और कहा कि हिंदुओं के कार्यक्रम में धर्म विशेष के नारे लग रहा है। जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

क्या कहती है पुलिस? Kanpur dehat Old man reached Ravana Dahan fair with green flag, video went viral वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने डेरापुर क्षेत्राधिकारी को जांच के निर्देश दिए। इस संबंध में डेरापुर पुलिस ने बताया कि राजेंद्र सिंह पुत्र भगवान दास निवासी तुर्कीपुर थाना कोतवाली औरैया का मूल निवासी है। जो अपनी ननिहाल गांव बहेड़ा थाना मंगलपुर आया था। राजेंद्र सिंह मंच पर चढ़ गया। जिसे रावण दहन कमेटी के प्रबंधक ध्रुव यादव पुत्र छोटे सिंह यादव निवासी मंगलपुर ने उसे नीचे उतार दिया।

अफवाह न फैलने की अपील Kanpur dehat Old man reached Ravana Dahan fair with green flag, video went viral पुलिस की पूछताछ में राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह रावण दहन का कार्यक्रम देखने आया था। जिसे अपने ननिहाल बहेरा थाना मंगलपुर जाना था। लोगों से पूछताछ में पता चला कि राजेंद्र सिंह मानसिक रूप से विकसित है पुलिस ने लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील की है।