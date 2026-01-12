15 जिलों के लिए ऑरेंज और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, 15 जनवरी को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

IND orange alert मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। जिसका असर गंगा के मैदान भागों पर भी पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में बरेली का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। मुरादाबाद, नजीबाबाद, बरेली, श्रावस्ती, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया और बनारस का तापमान 150 मीटर से कम दर्ज किया गया है। ‌मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार घना से अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा। जबकि शीत लहर को लेकर 6 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।