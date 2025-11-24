Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

कानपुर में एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी चिन्हित, पांच थाना क्षेत्रों में चला अभियान, चार टीमें गठित

Over 1,000 Bangladeshis identified, कानपुर में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत 1000 लोगों की पहचान की गई। जिनसे मिले पते का भी सत्यापन कराया गया। अब चार टीमें गठित की गई हैं।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 24, 2025

बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान (फोटो सोर्स- मेटा एआई)

फोटो सोर्स- मेटा एआई

Over 1,000 Bangladeshis identified, कानपुर में बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिसके अंतर्गत पांच थाना क्षेत्रों में स्थित टेनरी में काम करने, कूड़ा बीनने वालों की पहचान की गई। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने बताया कि इसमें करीब 1000 लोगों की सूची बनाई गई। जिनके बताए गए पते का सत्यापन कराया गया। जिसमें 90 प्रतिशत निवासियों के बताए गए पते सही पाए गए। सौ अन्य की पहचान के लिए टीम बनाई गई है।

पांच थाना क्षेत्र में चलाया गया अभियान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उनके रुकने के लिए विशेष आश्रय बनाने को कहा गया था। इस संबंध में बताया गया कि बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए कानपुर में पहले से ही एलआईयू और स्थानीय थाना पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। महत्वपूर्ण थानों में जाजमऊ, रायपुरवा, बाबूपुरवा, रेल बाजार, बेगमगंज थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। यहां पर अधिकांश बांग्लादेशी कचरा और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वे टेनरी में भी काम कर रहे हैं।

1000 लोगों को चिन्हित किया गया

कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसे करीब 1000 लोगों की लिस्ट बनाई थी। जिनके प्रपत्र जमा कराए गए थे। चिन्हित किए गए बांग्लादेशियों ने अपने मूल निवास का एड्रेस बताया था। उन स्थानों से भी सत्यापन कराया गया है। 90 प्रतिशत लोगों की जानकारी आई है कि वह लोग वहीं के निवासी हैं। करीब 100 लोगों के विषय में यह जानकारी दी गई है कि वह बांग्लादेश के रहने वाले नहीं हैं। जिनका रहना वहां नहीं पाया गया।

चार टीमों का गठन किया गया

इस संबंध में पुलिस कमिश्नर की तरफ से चार टीमें गठित की गई थीं। जिनके विषय में संबंधित राज्य और जिले से जानकारी प्राप्त की जा रही है। इनमें असम के परपेटा और झारखंड के पाकू जिले के रहने वाले ज्यादातर लोग हैं। कई स्थान और भी हैं जहां टीम को जांच के लिए भेजा गया है। टीम के साथ एलआईयू और लोकल की पुलिस भी शामिल है। फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आगे का कदम उठाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Nov 2025 08:58 pm

Published on:

24 Nov 2025 08:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / कानपुर में एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी चिन्हित, पांच थाना क्षेत्रों में चला अभियान, चार टीमें गठित

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी सरकार लिखी कार राहगीरों, वाहनों को टक्कर मारते निकली, मची अफरातफरी, कार चालक की पिटाई

रोड एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

तापमान में कानपुर सबसे अधिक बुलंदशहर सबसे कम, मौसम वैज्ञानिक बोले- ठंड आने में होगी देरी, जानें इस मौसम हफ्ते

मौसम में उथल-पुथल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

विदेश में नौकरी लगने की खुशी में दोस्तों ने रखी थी पार्टी, कोयले की अंगीठी ने सबको सुला दिया फिर न उठे

कानपुर

IMD ALERT: बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया निम्न दबाव का क्षेत्र, प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा, देखें अपने जिले का मौसम

सुबह और शाम धुंध और प्रदूषण का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

सिर धड़ से अलग होने वाले 5 साल के मासूम की मां को आया होश, कटा पैर लिए बोली- कहां है मेरा लाल

Accident kanpur
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.