कानपुर में एक हजार से ज्यादा बांग्लादेशी चिन्हित, पांच थाना क्षेत्रों में चला अभियान, चार टीमें गठित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उनके रुकने के लिए विशेष आश्रय बनाने को कहा गया था। इस संबंध में बताया गया कि बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित करने के लिए कानपुर में पहले से ही एलआईयू और स्थानीय थाना पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। महत्वपूर्ण थानों में जाजमऊ, रायपुरवा, बाबूपुरवा, रेल बाजार, बेगमगंज थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। यहां पर अधिकांश बांग्लादेशी कचरा और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। वे टेनरी में भी काम कर रहे हैं।