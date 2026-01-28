मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी, अगले 24 घंटे में मौसम?

New Western Disturbance: मौसम विभाग के अनुसार एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। लेकिन अभी अनिश्चितता है कि कौन से मौसमी सिस्टम सपोर्ट करेंगे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद ही इसके असर के विषय में जानकारी मिलेगी। अगले 24 घंटे में बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन और रात में ठंडी हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा और सिहरन बनी रहेगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 9 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान बुलंदशहर का 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ‌