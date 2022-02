Ukraine-Russia Crisis: यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए भाई-बहन वहां फंसे, खाने को नहीं मिल रहा भोजन, परिजनों ने भारत सरकार से की अपील

Ukraine-Russia Crisis- कानपुर के ही दो भाई-बहन वहां फंसे हुए हैं। वहां हालात इतने खराब हैं कि इन भाई-बहनों को वहां ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिल रहा। परिजनों के मुताबिक, अब तक भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है।

यूक्रेन-रशिया क्राइसिस ने देश और दुनिया में तहलका मचा दिया है। उत्तर प्रदेश के कई छात्रों के साथ ही कानपुर जिले के भी छात्र अब भी वहां फंसे हैं। हालांकि, शुक्रवार शाम तक दर्जन छात्र निकल आए हैं लेकिन जो नहीं निकल सके, उनके घर वालों की सांस अटकी हुई है। इसी क्रम में दो कानपुर के ही दो भाई-बहन वहां फंसे हुए हैं। वहां हालात इतने खराब हैं कि इन भाई-बहनों को वहां ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिल रहा। परिजनों के मुताबिक, अब तक भारतीय दूतावास से संपर्क नहीं किया है। परिजनों ने बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने की अपील भारत सरकार से की है।

