एक स्कूल में पढ़ने वाले दो बेटियों में से एक की फीस माफी फैसले पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग का कहना है कि एक स्कूल में पढ़ने वाली दो बहनों में से एक का शुल्क माफ करने वाली स्कीम पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह रोक चुनाव संपन्न होने तक लगाए जाने का फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने इसका कारण देते हुए बताया है कि इससे वोटिंग पर असर पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर आपत्ति जताई जा रही है। दरअसल, आयोग ने कहा कि इस योजना को चलाया जाना ही गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लाभार्थियों का ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है।

Election Commission Put Stop on Fee Waive of One of Two Daughters