चुनाव ड्यूटी के लिए जा रही पुलिसकर्मियों से भरी बस पलटी, 26 घायल

कानपुर में नौबस्ता बाईपास फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह हादसा हो गया। पुलिसकर्मियों से भरी बस ट्रक को ओवरटेक करते वक्त उससे टकराकर पलट गई। हादसे में पुलिसकर्मियों समेत 26 घायल हो गए। जिसमें चार घायलों को अधिक चोटें आई हैं। नौबस्ता इंसपेक्टर अमित कुमार भड़ाना ने कहा कि बस में 45 पुलिसकर्मी सवार थे। पुलिस अमरोहा जनपद की है। फिरोजाबाद में रविवार को तीसरे चरण का मतदान कराने के बाद यह सभी पुलिसकर्मी चौथे चरण के मतदान के लिए उन्नाव जाने को रवाना हुए थे।

Many Policeman Badly Injured in Accident while Going for Election Duty