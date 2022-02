कोरोना काल में वाराणसी के इस अस्पताल में 24 फीसदी अधिक कैंसर मरीजों का हुआ इलाज

कोरोना काल के बाद जब से प्रदेश में स्थिति खराब हुई है, उस बीच 2020 की अपेक्षा 2021 में अस्पताल में 24 फीसदी ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ है। यही नहीं बल्कि अस्पताल में होने वाली सर्जरी भी बढ़ी है।

वाराणसी के महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए सेवाओं का विस्तार किया गया है। कोरोना काल के बाद जब से प्रदेश में स्थिति खराब हुई है, उस बीच 2020 की अपेक्षा 2021 में अस्पताल में 24 फीसदी ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ है। यही नहीं बल्कि अस्पताल में होने वाली सर्जरी भी बढ़ी है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी बाबा कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सत्यजीत प्रधान ने कहा कि तीन सालों में इन दोनों कैंसर अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

24 More Cancer Patients Were Treated During Covid Time