बड़े काम की चीज है ई-एपिक वोटर आईडी कार्ड, जानिये कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, ये है पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी 10 फरवरी को मतदान है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी के जाट बहुल क्षेत्र में हो रहा है। पहले चरण में 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में मतदान है। इस चरण में लगभग 2.27 करोड़ लोग अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोगों के पास उनके वोटर आईडी नहीं होते हैं या वे कहीं गुम हो जाते हैं। ऐसे में मतदाता को अपने मतदान को लेकर और वोटर आईडी संबंधित जानकारी कि वह अपनी आईडी को ऑनलाइन कैसे ढूंढ सकता है, यह पता होना चाहिए। इसे आप ऑनलाइन डाउलनोड भी कर सकते हैं।

How to check and download voter id card from EPIC Number