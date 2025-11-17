यूपी मौसम: कानपुर लगातार आठवें दिन सबसे ठंडा जिला, बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल, जानें मौसम का हाल

Kanpur is the coldest district for eighth consecutive day. मौसम विभाग के अनुसार कानपुर लगातार आठवें दिन प्रदेश का सबसे ठंडा जिला पाया गया। लेकिन तापमान में भी वृद्धि हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अब पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। जिस पर बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल का असर दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं अपना असर दिखाएंगी। लेकिन यह हवाएं करीब डेढ़ किलोमीटर ऊपर आ रही हैं। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया जिला शामिल है।