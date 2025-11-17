Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

यूपी मौसम: कानपुर लगातार आठवें दिन सबसे ठंडा जिला, बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल, जानें मौसम का हाल

Kanpur is the coldest district for eighth consecutive day. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम और पूरब की दिशा से आने वाली हवाओं का टकराव देखने को मिलेगा। जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली हवाओं की गति काफी कम हुई है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Nov 17, 2025

Kanpur is the coldest district for eighth consecutive day. मौसम विभाग के अनुसार कानपुर लगातार आठवें दिन प्रदेश का सबसे ठंडा जिला पाया गया। लेकिन तापमान में भी वृद्धि हो रही है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि अब पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित कर रही हैं। जिस पर बंगाल की खाड़ी में होने वाली हलचल का असर दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं अपना असर दिखाएंगी। लेकिन यह हवाएं करीब डेढ़ किलोमीटर ऊपर आ रही हैं। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर और औरैया जिला शामिल है।

धरातल पर अभी भी उत्तरी और पश्चिमी हवाओं का असर

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि धरातल पर अभी भी उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन हवाओं की गति कम है। परंतु यह हवाएं लगातार आ रही हैं। यह हवाएं तब तक आती रहेंगी जब तक कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा। फिलहाल अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है। इसलिए रात का तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री कम बना हुआ है। दिन में भी औसत से एक से दो डिग्री कम है। अगले 24 घंटे तक यही स्थिति बनी रहेगी।

कानपुर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर में आज रात तापमान 27.2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम है।‌ उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में आसमान में धुंध छाए रहने की संभावना है। तेज धूप में नरमी भी रहने की संभावना है। जिससे रात और दिन के तापमान में वृद्धि होगी। कानपुर मंडल में उत्तर और पश्चिम दिशा से आने वाली हवाओं की गति धीमी और कमजोर पड़ रही है। पूर्वी क्षेत्र से आने वाली हवाएं अपना असर दिखाएंगी।

लगातार आठवें दिन सबसे कम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार कानपुर का तापमान लगातार आठवें दिन प्रदेश में न्यूनतम दर्ज किया गया। कानपुर नगर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। जो सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। जबकि मुजफ्फरनगर और अयोध्या का 8.5 डिग्री, इटावा का 8.6 डिग्री और बाराबंकी का 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। 

बहराइच सबसे अधिक तापमान वाला जिला

मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में बहराइच ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यहां का अधिकतम तापमान 30.02 डिग्री दर्ज किया गया। कानपुर आईएएफ का तापमान 29.02 डिग्री, शाहजहांपुर का तापमान 28.9 डिग्री, हमीरपुर का तापमान 28.6 डिग्री और लखनऊ का तापमान 28.4 डिग्री दर्ज किया गया‌।

किसानों को दी गई सलाह

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने किसानों को सलाह दी है कि अपने खेतों में रवि की बुवाई कर लें क्योंकि मौसम अभी साफ है। नवंबर के आखिरी सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसके बाद ठंड भी बढ़ेगी। इसलिए रवि बुवाई का सबसे उत्तम समय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी मौसम: कानपुर लगातार आठवें दिन सबसे ठंडा जिला, बंगाल की खाड़ी में मौसमी हलचल, जानें मौसम का हाल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यह डॉक्टर भी 2013 में हुआ था गायब, अब कानपुर में तैनात, सऊदी अरब रिटर्न को पूछताछ के लिए बुलाया गया

कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर हामिद अंसारी (फोटो सोर्स- कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

दिल्ली विस्फोट: डॉक्टर शाहीन के पास तीन पासपोर्ट, एक कानपुर के पते से बनाया गया

डॉक्टर शाहीन (फोटो सोर्स- कानपुर मेडिकल कॉलेज)
कानपुर

कानपुर का तापमान 7.5 डिग्री, प्रदेश में सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे नंबर पर

सुबह के समय गंगा का दृश्य फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

वन स्टॉप सेंटर में महिला के फांसी लगाने का मामला: तत्कालीन थाना प्रभारी बर्खास्त, एसआई भी दोषी पाया गया

संयुक्त पुलिस आयुक्त (फोटो सोर्स- पुलिस कमिश्नरेट कानपुर)
कानपुर

उत्तर प्रदेश में कानपुर लगातार तीसरे दिन सबसे ठंडा जिला, आईएमडी का शीत लहर का येलो अलर्ट जारी

शीतलहर का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.