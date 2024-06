UP Weather Update: मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, यूपी में अगले 7 दिनों तक गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश

यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट (Rain alert in these districts of UP) सोमवार से प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में चेतावनी भी जारी किया है। इसमें यूप के सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशांबी, प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज सिद्धार्थनगर, नगर, गाजीपुर, मऊ, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, बलरामपुर, कानपुर नगर, श्रावस्ती, बहराइच, कन्नौज, कानपुर देहात, लखीमपुरखीरी, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, झांसी और ललितपुर के जिले शामिल हैं।

