विकास दुबे के भाई दीपक दुबे का लखनऊ स्थित 3 करोड़ा का आलीशान घर होगा जब्त

Kanpur news: कुख्यात अपराधी विकास दुबे के भाई दीपक दुबे का तीन करोड़ का घर जब्त होगा। प्रशासन रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंप दी।

कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपित विकास दुबे के बाद उसके परिजनों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। विकास की पत्नी ऋचा दुबे के बाद भाई दीपक दुबे का लखनऊ स्थित आलीशान घर भी जब्त किया जाएगा। इसकी कीमत तीन करोड़ रुपये है। पुलिस ने सत्यापन करने के बाद डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। इसके साथ ही कानपुर आउटर पुलिस ने विकास के गुर्गे रहे जयकांत बाजपेई की कुछ और सम्पत्तियां भी खोज निकाली है, फिलहाल उसका सत्यापन चल रहा है। मालूम हो कि विकास दुबे की करोड़ों की सम्पत्तियां प्रशासन पहले ही सीज कर चुका है। दो जुलाई 2020 की देर रात बिकरू में तत्कालीन सीओ देवेंद्र मिश्र समेत आठ पुलिसकर्मियों की विकास और उसके गुर्गों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने छह आरोपितों को एनकाउंटर में मार गिराया था। घटना में विकास का साथ देने वाले 42 लोग जेल में बंद हैं। कानपुर आउटर पुलिस लगातार आरोपितों की सम्पत्तियों की तलाश कर रही है।

Vikas Dubey brother Deepak Dubey's house worth 3 crores in Lucknow will be confiscated