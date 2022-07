बार एसोसिएशन के महामंत्री पर जानलेवा हमला, अब कानपुर कचहरी में असलहा ले जाने पर पाबंदी

Kanpur News: कानपुर कोर्ट में बार एसोसिएशन के महामंत्री पर जानलेवा हमले के बाद कचहरी परिसर की सुरक्षा को लेकर बैठक में अहम फैसले हुए।

बार एसोसिएशन के महामंत्री पर दूसरे वकीलों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमला बोल दिया। उनके साथ मारपीट करने के साथ ही रिवाल्वर निकालकर फायर झोंका, फायर मिस होने के कारण महामंत्री की जान बच सकी। इस मामले में बार के महामंत्री ने पांच नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के बाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आपात बैठक बुलाई। इसमें तीन वकीलों की सदस्यता निलम्बित कर दी गई है। उनके प्रैक्टिस लाइसेंस को निरस्त करने के लिए बार काउंसिल को पत्र भेजा गया है।

Deadly attack on Bar Association General Secretary Now ban on carrying weapons in Kanpur court