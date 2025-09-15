खदान-फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए मौत बन रहीं मशीनें, जिलेभर में ताक पर सुरक्षा उपाय, उपकरण-कानून

कटनी. जिले में मजदूरों की सुरक्षा और संरक्षा के नियम कागजों तक सीमित होकर रह गए हैं। खदानों, फैक्ट्रियों, दुकानों और गोदामों में मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कराया जा रहा है। नतीजतन आए दिन हादसे हो रहे हैं। कभी मार्बल खदान में दबकर, कभी क्रेशर मशीन में फंसकर तो कभी कंस्ट्रक्शन साइट में हादसे तो कभी लिफ्ट से फंसकर मजदूर काल के गाल में समा रहे हैं। खदान और दाल मिल, राइस मिल में घटनाएं आम हो गई हैं। हाल ही में बिचुआ क्रेशर प्लांट में महिला की मौत से मजदूरों में आक्रोश पनप रहा है।

जिम्मेदार विभागों के रिकॉर्ड की बात करें तो संस्थानों में मजदूरों को हेलमेट, दस्ताने, मास्क और सुरक्षा बेल्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपाय के ही खतरनाक काम करते दिखाई देते हैं। सुरक्षा की इस अनदेखी का खामियाज़ा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। हादसों की बाद कलई खुलकर सामने आ रही हैं। एफआइआर कर फिर विभाग भूल जाते हैं और हादसा होने पर चेतते हैं।